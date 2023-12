Der Euro Stoxx 50 ist an eine langfristig relevante und äußerst massive charttechnische Hürde gestoßen. Dass dort Abgaben einsetzten, ist eine Sache. Dass das bullische Lager aber eisern in Schlagdistanz zur Hürde bleibt, die andere. Hier steht kommende Woche ein Showdown an!

