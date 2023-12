DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen setzen Anstieg fort - Festerer Yen belastet in Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben ihre Gewinnserie am Donnerstag fortgesetzt. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank und eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft animierten die Anleger zum Kauf von Aktien, wie Marktteilnehmer berichteten.

Der Composite-Index in Schanghai rückte um 1,4 Prozent vor, in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 2,6 Prozent im Plus. Gefragt waren neben Automobilaktien Immobilienwerte. Sie profitierten davon, dass die Städte Peking und Schanghai den Kauf privater Immobilien kürzlich erleichtert hatten. Unter anderem stiegen Country Garden um 6,9, China Vanke um 3,9, Longfor um 5, Wharf Real Estate Investment um 5 und Hang Lung Properties um 2,3 Prozent.

Im Techniksegment setzten Tencent die Erholung fort und gewannen 2,7 Prozent. Die Aktie war am Freitag eingebrochen, nachdem Peking eine schärfere Regulierung des Online-Spiele-Sektors gefordert hatte. Kurz danach wurden die Pläne dann aber wieder aufgeweicht. Netease (+4,1%) erholten sich ebenfalls weiter.

Für China Tourism Group Duty Free ging es um rund 11 Prozent nach oben. Der Betreiber von Duty-Free-Geschäften hat schon am Dienstag günstige neue Mietverträge mit verschiedenen chinesischen Flughäfen ausgehandelt.

Zum Flop geriet derweil der Börsengang des Halbleiterunternehmens Batelab, hinter dem der Elektroauto-Konzern BYD steht. Die Aktie notierte im späten Handel bei 26,10 Hongkong-Dollar. Der Ausgabepreis von 27,47 Hongkong-Dollar hatte schon am unteren Ende der Angebotsspanne gelegen. BYD stiegen dennoch um 4,5 Prozent.

Gegen die positive regionale Tendenz zeigte sich die japanische Börse mit Abgaben. Dort nahmen Anleger Gewinne mit, wie Händler sagten. Der Nikkei-225-Index verlor 0,4 Prozent, hatte zu Handelsbeginn aber schon deutlicher im Minus gelegen. Auch der festere Yen belastete - vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche. Toyota Motor gaben 1 Prozent ab, Honda sanken um 0,2 Prozent. Mit rund 141,20 je Dollar lag der Yen auf dem höchsten Stand seit Juli. Zur gleichen Zeit am Mittwoch hatte der Dollar noch etwa 142,60 Yen gekostet.

Solide Daten zur heimischen Industrieproduktion verhalfen dem Kospi im südkoreanischen Seoul zu einem Plus von 1,6 Prozent. Die Umsätze waren am letzten Handelstag des Jahres jedoch dünn. Am Freitag bleibt die Börse in Seoul wegen des bevorstehenden Jahreswechsels geschlossen. Celltrion verteuerten sich um 6,2 Prozent in Reaktion auf die Nachricht, dass das Unternehmen die Zulassung eines Biosimilars zu Xolair in Kanada beantragt hatte. Das Mittel wird unter anderem zur Behandlung von allergischem Asthma eingesetzt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.614,30 +0,7% +8,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.539,62 -0,4% +29,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.655,28 +1,6% +18,7% 07:00 Schanghai-Comp. 2.954,70 +1,4% -4,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +2,6% -16,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.229,42 +1,9% -2,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.457,84 +0,2% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1121 +0,1% 1,1106 1,1048 +3,9% EUR/JPY 156,66 -0,4% 157,27 157,69 +11,6% EUR/GBP 0,8677 +0,0% 0,8676 0,8675 -2,0% GBP/USD 1,2816 +0,1% 1,2801 1,2734 +6,0% USD/JPY 140,88 -0,5% 141,61 142,73 +7,4% USD/KRW 1.287,54 -0,4% 1.293,14 1.294,01 +2,0% USD/CNY 7,1017 +0,1% 7,0925 7,1449 +2,9% USD/CNH 7,1079 -0,6% 7,1475 7,1492 +2,6% USD/HKD 7,8134 +0,0% 7,8112 7,8121 +0,1% AUD/USD 0,6848 +0,0% 0,6846 0,6834 +0,5% NZD/USD 0,6346 +0,1% 0,6339 0,6330 -0,1% Bitcoin BTC/USD 43.036,65 -0,8% 43.376,89 42.416,43 +159,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,23 74,11 +0,2% +0,12 -2,7% Brent/ICE 79,89 79,65 +0,3% +0,24 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.086,50 2.077,83 +0,4% +8,67 +14,4% Silber (Spot) 24,41 24,33 +0,3% +0,09 +1,9% Platin (Spot) 1.001,68 999,50 +0,2% +2,18 -6,2% Kupfer-Future 3,96 3,96 -0,0% -0,00 +4,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

