FRANKFURT (dpa-AFX) - Unterstützt von weiteren Rekorden an den US-Börsen sind am Donnerstag auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt gestiegen. Am vorletzten Handelstag des Jahres sind die Umsätze allerdings gering, da viele Investoren im Urlaub sind. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten stehen zudem nicht auf der Agenda. Am Nachmittag werden lediglich wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht.

Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,23 Prozent auf 16 781,00 Punkte. Sein Rekordhoch hatte er Mitte Dezember bei etwas über 17 000 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 27 198,26 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,29 Prozent auf 4541,46 Punkte zu.

Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für Dax und EuroStoxx ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr. Der MDax stieg im selben Zeitraum um gut 8 Prozent./ck/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145