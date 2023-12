Apple darf seine Smartwatches in den USA wieder verkaufen - allerdings nur vorerst. Beigelegt ist der Streit um ein Patent zur Messung des Blutsauerstoffgehalts noch lange nicht. Apple nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig aussetzte. Zum Donnerstagmittag US-Westküstenzeit (21 Uhr MEZ) sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und ...

