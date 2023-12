In der Winterpause einer bislang weitgehend enttäuschenden Saison werkelt der BVB weiterhin eifrig an der Zukunft und will dabei auch auf U17-Weltmeister Paris Brunner setzen. Das hat Nachwuchschef Lars Ricken in einem Interview der "Ruhr Nachrichten" betont und dem zum besten Spieler der WM gekürten Offensivakteur einen Profivertrag in Aussicht gestellt. "Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie ...

