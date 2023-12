© Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak



Es war kein einfaches Jahr für VW-Aktionäre. Die Volkswagen-Aktie ist hinter dem DAX weit zurückgeblieben. Wer hat Schuld an der Misere? Ein Finanzexperte wagt eine Erklärung.Obwohl der DAX im Jahr 2023 eine beeindruckende Performance gezeigt hat, blieb die VW-Aktie mit einem Rückgang von rund drei Prozent seit Jahresbeginn hinter den Erwartungen zurück. Seit März 2021 ist die Entwicklung noch enttäuschender, mit einem Kursverlust von über 50 Prozent. Ein Finanzexperte hat nun seine Einschätzung zu den Ursachen dieses Wertverfalls abgegeben. So äußerte sich Bert Flossbach, Mitbegründer des Finanzdienstleisters Flossbach von Storch, gegenüber der Financial Times und identifizierte die …