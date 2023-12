Unterföhring (ots) -28. Dezember 2023. Er hat ihn studiert. Er hat ihn fasziniert. Er hat ihn parodiert. Michael Kessler tritt am Samstag live auf ProSieben bei "Schlag den Star" gegen Horst Lichter an. Bringt ihm die jahrelange Auseinandersetzung mit dem Star-Koch in der Show einen Vorteil? Kessler ist sicher: "Den Lichter mach' ich heute zum Horst!" Doch wenn es um 100.000 Euro geht, macht der TV-Koch ernst: "Jetzt ist Schluss mit lustig. Aus Kessler mache ich heute Kassler. Aber lecker!"In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV."Schlag den Star" am Samstag, 30. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5681056