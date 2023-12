Unterföhring (ots) -"Ich fühle mich wie auf einem Dreier-Sprungturm", gesteht Fernanda Brandão bei den Proben für ihre Drahtseil-Nummer bei "Stars in der Manege". Ihre Ausbildung als professionelle Tänzerin verschafft der Powerfrau am Dienstag um 20:15 Uhr in SAT.1 einige Vorteile für ihren waghalsigen Auftritt: "Ich habe ein gutes Gefühl für das Gleichgewicht, die Balance und die eigene Achse". Aber die Höhe, in der das dünne Seil gespannt ist, lässt ihre Beine doch zittrig werden. Schafft Fernanda es, sturzfrei über das Drahtseil zu tänzeln?"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Nathalie Galina, Jil BeckerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186, - 1172email: nathalie.galina@seven.onejil.becker@seven.oneTabea WernerPhoto Production & Editingphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5681055