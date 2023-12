Straß im Straßertale (ots) -Pistenerlebnis mit Kulinarik bei Genuss ReisenMit "Ski-Genuss" werden von "Genuss Reisen" und deren Partnerhotels attraktive und genussvolle Winterurlaube angeboten: In Salzburg der Hanneshof in Filzmoos und das Erwachsenenhotel "Der Königsleitner" in der Zillertal Arena sowie in Oberösterreich das Vitalhotel Gosau im Salzkammergut. Diese Hotels haben Programme für aktive Genießer, insbesondere für 50plus-Gäste. Bei der Initiative "Ski-Genuss" wird daher auch mit den 50plus Hotels kooperiert.Für Pistenspaß im Salzkammergut sorgt das Vitalhotel Gosau (https://www.genussreisen-oesterreich.at/vitalhotel-gosau-dachstein/) in der Skiregion Dachstein West, Oberösterreich, wo direkt vom Hotel in die Skipiste gestartet werden kann. Gäste können beim "Pistenspaß"-Angebot 4 Nächte im Doppelzimmer verbringen, Frühstücksbuffet und Abendessen mit Themenbuffets, 3-Tagesskikarte Dachstein West, hoteleigener Wohlfühlbereich sind inklusive. Bis 1. April 2024 kostet der "Pistenspaß" ab € 656,- pro Person.Ski-Genuss in SalzburgDas Erwachsenenhotel "Der Königsleitner (https://go.ots.at/9H6M8zNR)" in Königsleiten im Salzburger Land lädt zum "Ski-Genuss bei Sonnen- und Ski-Spektakel" in die Zillertal Arena ein. Die perfekte Zeit für einen Ski-Urlaub in Königsleiten bei 100%iger Schneesicherheit ist vom 16. März bis 6. April 2024. Hier erleben Gäste ein Wintersportvergnügen auf und abseits der Piste: im kleinen, aber feinen Wellnessbereich mit Indoorpool sind wohltemperiertes, vitalisierendes Nass und viele weitere, genussvolle Extras zu genießen. 6 Nächte inklusive Zillertaler Superskipass mit 5-gängigen Abendwahlmenüs kosten ab € 1.355,- pro Person im Doppelzimmer.Eine "Ski-Genuss-Woche" im Hotel Hanneshof (https://go.ots.at/0hhl3EUQ), Filzmoos im Salzburger Land vom 9. bis 16. März 2024 beinhaltet 7 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Hanneshof Verwöhn-Halbpension, 6-Tages-Skipass für die Region Ski Amadé, 2 fünfgängige Gala Dinners, viergängiges Verwöhnmenü, Pongauer Bauernbuffet, Dessertbuffet, Hauswein und Weinverkostung. Mit den Ermäßigungen im Sportshop "All for Ski" und vielem mehr kostet diese Woche ab 1.111,- pro Person. Filzmoos ist bekannt für unvergessliche Reisen mit einem Heißluftballon!Weitere Ski-Genuss-Informationen können bei Genuss Reisen abgerufen werden:www.genussreisen-oesterreich.at/ski-genuss-kreativitaet-2023.Internet: www.genussreisen-oesterreich.at, Facebook: www.facebook.com/GenussReisen.Pressekontakt:Informationen zu kulinarischen Entdeckungsreisen in Österreichs Regionen: Genuss Reisen, Obmann Hermann Paschinger, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld 333, AUSTRIA, Tel. +43 2735 5535-0, E-Mail: info@genussreisen-oesterreich.atOriginal-Content von: Genuss Reisen Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73370/5681069