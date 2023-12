Berlin (ots) -Eine Gesellschaft, die angesichts vieler Krisen keine Visionen hat, droht zu erkranken. Sie reagiert allergisch auf notwendige Veränderungen, infiziert sich mit Hass, Resignation oder Wirklichkeitsverweigerung. Es gibt aber Menschen, die Veränderungen anstoßen und sich dabei als wirksam erfahren haben. Wandel ist immer, Transformation ist Alltag - auch jetzt schon.Mit dem neuen Jahresthema "Es könnte so schön sein...Wie gestalten wir Zukunft?" blickt die Denkfabrik 2024 nach vorn. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova berichten während des ganzen Jahres über wegweisende Projekte und Menschen, die diese umsetzen. Mit großer Mehrheit haben die Hörerinnen und Hörer diesen Titel zum neuen Denkfabrik-Motto gewählt. Insgesamt hatten 44.200 Personen online an der Abstimmung zum Debattenthema teilgenommen - mehr als jemals zuvor. Dabei standen vier Themenschwerpunkte zur Wahl.Stefan Raue, Intendant von Deutschlandradio: "Die zahlreichen Konflikte und Krisen führen dazu, dass viele Menschen besorgt sind und pessimistisch in die Zukunft schauen. Wir verstehen die Wahl unserer Hörerinnen und Hörer für dieses Jahresthema als Auftrag, zu zeigen, dass auch ein anderer Blick möglich ist. Weil Menschen sich engagieren, um unsere Gesellschaft positiv zu gestalten. Es wird sehr interessant werden, über diese Ideen zu berichten und mit den Menschen über ihre Ideen ins Gespräch zu kommen."Alle Beiträge zur Denkfabrik "Es könnte so schön sein...Wie gestalten wir Zukunft?" sind ab 1. Januar abrufbar unter: deutschlandradio.de/denkfabrik. Eine Auswahl stellt die Dlf Audiothek App kontinuierlich bereit. Interessierte können auch den monatlichen Denkfabrik-Newsletter (https://denkfabrik.deutschlandradio.de/newsletter-denkfabrik-102.html) abonnieren.Wesentlicher Bestandteil der Denkfabrik ist der Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern. Für die kommende Ausgabe planen die Redaktionen, bundesweit Publikumsveranstaltungen vor Ort durchzuführen.Pressekontakt:Xenia SircarDeutschlandradioxenia.sircar@deutschlandradio.de030/8503-6164www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/5681102