Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 31. Dezember 2023, 20.15 UhrWillkommen 2024Silvester live vom Brandenburger TorModeration: Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner"Willkommen 2024": Deutschlands größte Silvestershow live vom Brandenburger Tor. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste.Mit dabei sind unter anderen Ayliva, Chris Norman, Oli.P, Luca Hänni, Nathan Evans, Alice Merton, Ella Endlich, Riverdance, Fast Boy, Moss Kena und viele mehr.Mit "Willkommen 2024" präsentiert das ZDF am Sonntag, 31. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr live die große Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause und dem Publikum vor Ort den Silvester-Countdown. Unterstützt werden sie von Oli.P, der von der rund zweieinhalb Kilometer langen Festmeile berichtet und sich unter die Partygäste aus aller Welt mischt.Unter dem Motto "Celebrate at the Gate" begrüßen sie mit einer spektakulären Bühnenshow und einem farbenfrohen Höhenfeuerwerk das neue Jahr. Dabei sorgen nationale und internationale Musik-Acts für beste Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderen Soul- und Popmusikerin Ayliva, Smokie-Legende Chris Norman, Sänger und Songwriter Luca Hänni, der schottische Sänger Nathan Evans, Chartstürmerin Alice Merton, Sängerin Ella Endlich, das irische Stepptanz-Original Riverdance, das Electronic-Dance-Music-Duo Fast Boy, der britische Singer-Songwriter Moss Kena und viele mehr.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5681139