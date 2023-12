Eine Krypto-Wallet, die mit Ex-Präsident Trump in Verbindung gebracht wird, soll 2,4 Millionen Dollar in Ether verschoben haben. Es handelt sich vermutlich um den Verkauf von NFT-Einnahmen. Fachleute beobachten eine Wallet, die mit dem ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, verbunden ist. Seit drei Wochen gibt es Bewegung auf dem Konto: Ether im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar gingen an die Börse Coinbase. Vermutlich wurden sie dort verkauft. ...

