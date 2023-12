Deutsche Börse mit Rückkaufprogramm | Apple vor Gericht erfolgreich

Werbung







Das strategische Rückkaufprogramm der Deutsche Börse AG beläuft sich auf bis zu 300 Millionen Euro, es ist das erste dieser Art seit sechs Jahren. Daneben konnte Apple vor Gericht den Importstopp für seine Uhren in die USA aussetzen.



Die Deutsche Börse möchte bis Anfang Mai 2024 bis zu 14 Millionen Aktien zurückkaufen, dies wurde zeitgleich mit der neuen Strategie "Horizon 2026" angekündigt. Daneben möchte die Deutsche Börse einen geringeren Anteil des Jahresüberschusses als bisher als Dividende ausschütten, rechnet aber durch die erhöhten Gewinne trotzdem mit einer steigenden Dividende pro Aktie.



Der US-amerikanische Softwareentwickler Apple konnte vor Gericht einen Teilerfolg erzielen. Zuvor gab es mit einer Medizintechnik-Firma einen Rechtsstreit, welcher die Computer-Uhren des Konzerns betraf. Das Gerichtsverfahren könnte sich jedoch noch in die Länge ziehen, Apple versucht momentan, die Uhren mit Rücksicht auf die Patente umzuändern.











Für die bevorstehenden Feiertage haben wir ein wenig Lesestoff für Sie. Druckfrisch erschien unsere neueste Ausgabe der Marktbeobachtung. In der Weihnachtsausgabe finden Sie auch dieses Jahr den traditionellen charttechnischen Ausblick unseres Analysten Jörg Scherer. Erfahren Sie, welche Signale es an den Aktien-, Rohstoff-, Edelmetall- und Devisenmärkten zu beachten gibt. Die Ausgabe können Sie bequem und kostenlos über unsere Website als PDF herunterladen.









