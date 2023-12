Bad Wimpfen (ots) -



Zum wiederholten Male punktet ein Near-Food-Produkt von Lidl in der aktuellen Ausgabe der Ökotest. So erhält die "Cien Age Beauty Tagespflege" des Discounters das Gesamturteil "Gut" und überzeugt durch ihre sehr guten Inhaltsstoffe. Mit einem Preis von 3,95 Euro pro 50 Milliliter gehört die Tagespflege-Gesichtscreme mit Anti-Aging-Versprechen zu den Preisgünstigsten im Test.



Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.



