Ein Bastler hat eine Smartwatch entworfen, die gleichzeitig eine Retro-Konsole ist. Das Design erinnert stark an an den faltbaren Gameboy Advance SP, hat aber deutlich mehr Funktionen als der Klassiker. Zusammengeklappt soll sie aussehen wie eine gewöhnliche Smartwatch. Doch öffnest du die Retro Watch, soll eine Retro-Konsole sich dahinter verbergen. Doom, The Legend of Zelda und weitere alte Spiele sollen auf der Gaming-Smartwatch emuliert werden ...

