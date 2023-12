Bonn (www.anleihencheck.de) - Gemäß den monatlichen Inflationsdaten des Melbourne Instituts verlangsamte sich die Inflation in Australien im November von 5,1 auf 4,4 Prozent, den niedrigsten Wert seit über einem Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Die Notenbank erwarte jedoch weiterhin erst für 2025 die Rückkehr der Inflation in das Zielband von zwei bis drei Prozent. ...

