2 unterbewertete Aktien im Fokus - Investieren wie Warren Buffett

Warren Buffett hat sich seinen Ruf als bester Investor aller Zeiten wahrhaftig über mehrere Jahrzehnte hart erarbeitet. Ein fester Wegbegleiter war dabei stets das Value-Investing oder anders ausgedrückt das Motto, eine Qualitätsaktie zum Schnäppchenpreis zu kaufen. Trotz der breiten Aufwärtsrallye im Jahr 2023 gibt es sie noch, die unterbewerteten Qualitätsaktien. Aber auf welche Aktien trifft dies derzeit zu?

Value-Investing - Was ist das überhaupt?

Schon in seiner Anfangszeit als Investor verfolgte er die Investmentstrategie des Value-Investing akribisch, die einst grundlegend von Benjamin Graham geprägt wurde. Dabei steht es im Vordergrund, ein Unternehmen anhand des inneren Wertes zu bemessen, mittels der Fundamentalanalyse. In den Fokus rücken dabei unter anderem das Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert (KBV) sowie das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn (KGV).

Die finale Kaufentscheidung wird schlussendlich daran festgemacht, ob ein Unternehmen als unterbewertet gilt, zum errechneten inneren "fairen" Wert. Doch bloß auf die reinen Zahlen verlässt sich Warren Buffett nicht, er verfeinerte die Strategie zunehmend. Selbst beschreibt er seine Strategie folgendermaßen: "Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigen Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer.". Aus diesem Grund sind beispielsweise Investments wie in Apple infrage gekommen, die nach der ursprünglichen Bewertungsmethode ausgeschlossen wären. Doch nun ein Blick auf die zwei unterbewerteten Aktien, die derzeit aus unserer Sicht interessant für ein Investment sind.

Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000)

Mercedes-Benz gehört unangefochten zu den größten und symbolträchtigsten Marken im Automobilbereich weltweit. Für eine Vielzahl Menschen gilt Mercedes als Statussymbol und Ausdruck von Wohlstand. Auf der anderen Seite bietet der Automobilhersteller seinen Kunden ein hohes Maß an Leistung, Komfort, Qualität und Service. Doch nicht nur die Marke Mercedes gehört zum Konzern, genauso die beiden Premiummarken "AMG" und "Maybach" sowie die Kleinfahrzeugmarke "smart".

Für die Zukunft sind die Ziele klar gesteckt, denn der Konzern entwickelt sich kontinuierlich in Richtung Luxusmarke. Durch den klaren Fokus sollen unter anderem die Renditen langfristig auf verhältnismäßig hohem Niveau entwickelt und gehalten werden. In diesem Jahr wird die Umsatzrendite beispielsweise aller Voraussicht nach bei 12,9 Prozent liegen. Darüber hinaus sollen ab 2030 alle gefertigten Fahrzeuge einen E-Antrieb besitzen. Blickt man auf die aktuellen Zahlen der E-Fahrzeug-Verkäufe, dann konnte der Absatz im dritten Quartal um deutliche 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Auch für das kommende Jahr ist an der Stelle mit weiteren deutlichen Zuwächsen zu rechnen, womit sich der Konzern auf Kurs befindet.

Die Aktie von Mercedes-Benz entwickelte sich den Aussichten entgegen im Jahresverlauf auf konstantem Niveau seitwärts (-1,5 Prozent). Dabei gilt es allerdings anzufügen, dass im Februar eine Dividende von 5,2 Euro je Aktie bzw. von 8,5 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet wurde, einer der Spitzenwerte im DAX. Das Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert liegt zudem bei günstigen 0,73, ein KGV von 4,9 ergänzt die günstige Bewertung des Wertpapiers.

Occidental Petroleum Corporation (ISIN: US6745991058)

Occidental Petroleum hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend als Lieblingsaktie von Warren Buffett herauskristallisiert. Nach dem ersten Investment in 2019 folgten diverse Aufstockungen. Die im August 2022 erteilte behördliche Genehmigung erlaubt sogar eine Aufstockung bis zu maximal 50 Prozent der verfügbaren Anteile. In diesem Zusammenhang hat Warren Buffett bereits signalisiert, in der Zukunft operativ keine Kontrolle übernehmen zu wollen. Aber warum ist das Wertpapier so beliebt bei ihm? Beliebt ist das Wertpapier unter anderem durch seine stabilen Erträge. Aller Voraussicht nach wird sich die Umsatzrendite nach dem Rekordjahr 2022 in diesem Jahr auf 26,5 Prozent einpendeln.

Verantwortlich für die Erträge ist in erster Linie die Nachfrage und der Preis von Erdöl und Erdgas, denn bei der Occidental Petroleum Corporation handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas tätig ist. Vorrangig ist das Unternehmen in den USA aktiv, neben dem Mittleren Osten und Lateinamerika. Mittlerweile zählt Occidental zu den vier größten Unternehmen in den USA seiner Branche und beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus ist trotz des vermehrten Umstiegs auf alternative Energieträger langfristig mit einer hohen Nachfrage nach Erdöl und Erdgas zu rechnen.

Das Wertpapier entwickelte sich über das Börsenjahr 2023 hinweg mit 6,8 Prozent leicht negativ. Dafür verantwortlich war unter anderem der gesunkene Preis für die Rohstoffe, aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung. Das bietet auf der anderen Seite eine gute Einstiegsmöglichkeit in eine hochwertige und zugleich verhältnismäßig günstig bewertete Rohstoffaktie. Das KBV liegt derzeit bei 2,6 und das KGV bei 16,2, Tendenz sinkend. Darüber hinaus hat das Unternehmen zuletzt 0,52 US-Dollar je Aktie bzw. 1,8 Prozent an seine Aktionäre an Dividende ausgeschüttet.

Bei der Analyse von potenzialreichen Aktien ist stets die große Hürde, Trends möglichst frühzeitig zu identifizieren, insbesondere für private Investoren. Die meisten von ihnen greifen bei der Analyse auf die klassischen Finanzzahlen und zugehörigen Kennwerte zurück. Doch damit ist schnell eine Grenze erreicht, vor allem dann, wenn sich die Unternehmen in einer Frühphase befinden oder eine starke Online-Präsenz besitzen.

Die innovativen und alternativen Daten von Altindex schaffen hierbei eine ausgezeichnete Abhilfe und können mit nur wenigen Klicks über die KI-gestützte Analyseplattform ermittelt und abgerufen werden. In den Fokus rücken dabei unter anderem Daten zum Website-Traffic, die Entwicklung der Social-Media-Profile, Job Post oder den aktuellsten News rund um das jeweilige Unternehmen.

