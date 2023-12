Im Juli 1952 verschwinden plötzlich drei Sterne, die nahe beieinander standen. Wissenschaftler suchen seitdem nach Antworten, um dieses kosmische Mysterium zu entschlüsseln. Am 19. Juli 1952 wurde ein mysteriöses Ereignis am Nachthimmel beobachtet: Drei Sterne, die nahe beieinander standen, verschwanden plötzlich vom Himmelszelt. Astrologen im Observatorium in San Diego hielten dieses Phänomen um 8:52 Uhr auf einem Bild fest, auf dem die Sterne noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...