NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 113,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,81 Prozent. Die Rendite lag damit etwas über dem Tief seit Juli, das am Vortag bei 3,78 Prozent erreicht worden war.

Der jüngste Rückgang der Renditen setzte sich damit vorerst nicht fort. Zuletzt hatte die Spekulation auf schnelle Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed die Renditen am Rentenmarkt unter Druck gesetzt.

Zum Handelsauftakt stützten wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt die Kurse der Anleihen. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. Die Daten deuten auf eine gewisse Abschwächung des zuletzt immer noch robusten Arbeitsmarktes hin./jkr/jsl/mis