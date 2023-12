© Foto: Dall-E



Ein Krypto-Trader soll mit dem auf Solana basierenden Memecoin "Silly Dragon" in nur 16 Tagen aus 42 US-Dollar 1,55 Millionen US-Dollar gemacht haben. Eine verrückte Geschichte. In nur 16 Tagen soll es einem Krypto-Trader gelungen sein, mit einem auf Solana basierenden Memecoin namens Silly Dragon (SILLY) aus einem Einsatz von 42 US-Dollar einen atemberaubenden Gewinn von 1,55 Millionen US-Dollar zu erzielen. Dies berichtet die Branchenwebsite Cryptopotato.com. Silly Dragon ist einer der neuesten Memecoins, die auf der Solana-Plattform, der schnellsten Blockchain der Welt, für Furore sorgen. Innerhalb von nur zwei Tagen nach seiner Einführung am 5. Dezember 2023 verzeichnete der Token …