Teilen: Der Euro notiert gegenüber einem stärkeren Yen schwächer - Der JPY ist der größte Nutznießer des Rückgangs der US-Staatsanleihenrenditen. - Die EUR/JPY-Paarung hat einen starken Widerstandsbereich bei 158,45 - Der Euro weitet am Donnerstag seine Verluste aus, nachdem er in den letzten zwei Wochen zum zweiten Mal in Folge am Widerstandsbereich ...

