Teilen: Der Goldpreis gewinnt an Boden, da der US-Dollar kontinuierlich an Wert verliert - Der Nahostkonflikt trägt zur Stärkung der Nachfrage nach dem gelben Metall bei - Der chinesische NDRC-Vorsitzende Zheng Shanjie sagte, er werde politische Maßnahmen zur Erholung der Wirtschaft ergreifen - Das CME Fedwatch-Tool zeigt an, dass die Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...