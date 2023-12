EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien

The Grounds löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung



28.12.2023 / 18:33 CET/CEST

The Grounds löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung

Vertrag über Verkauf der Projektentwicklung Terra Homes in Erkner aufgelöst

Vertragsauflösung erfolgte einvernehmlich auf Wunsch der Käuferin

Projekt wird unverändert und planmäßig durch The Grounds realisiert

Erfolgreiche Projektentwicklungsaktivitäten im Gesamtjahr

Bekanntgabe einer aktualisierten Guidance für 2023 erfolgt im Januar 2024

Berlin, 28.12.2023 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute den am 18.03.2022 abgeschlossenen Vertrag über den Verkauf des Projekts Terra Homes in Erkner aufgelöst. Das Projekt mit einem Umsatzvolumen von EUR 18,5 Mio. umfasst die Errichtung von 17 Doppelhäusern bzw. 34 Doppelhaushälften in Erkner-Hohenbinde in der Nachbarschaft der Tesla-Fabrik in Grünheide.

Die Vertragsauflösung erfolgte einvernehmlich auf Wunsch der Käuferin. Bestandteil der Vereinbarung ist eine Schadensersatzzahlung in Höhe von EUR 5,55 Mio. an The Grounds. Aufgrund des wegfallenden Verkaufserlöses wird sich das Umsatzvolumen von The Grounds im laufenden Geschäftsjahr gegenüber den bisherigen Planungen in dem Maße reduzieren, in welchem der erreichte Baufortschritt nach der Percentage-of-Completion-Methode zum 31. Dezember 2023 bilanzwirksam geworden wäre. In der Bilanz für das erste Halbjahr zum 30.06.2023 wurde hierfür ein Betrag von rund EUR 9,2 Mio. ausgewiesen. Dagegen wird sich die Schadenersatzzahlung ergebniserhöhend auswirken. Eine aktualisierte Guidance für das Jahr 2023 soll - wie bereits angekündigt - im Januar 2024 bekanntgegeben werden.

Projekt wird unverändert und planmäßig durch The Grounds realisiert

"Die Auflösung des Kaufvertrages auf Wunsch der Käuferin hat keinerlei Auswirkungen auf den weiteren Baufortschritt des Projekts, welches von The Grounds planmäßig weitergeführt wird. Aktuell haben wir bereits einen Bautenstand von 48 Prozent und einen Vergabestand von 90 Prozent erreicht. Die ersten Häuser werden voraussichtlich im Sommer 2024 bezugsfertig sein. Die erneute Vermarktung des Projekts wird am 8. Januar 2024 beginnen. Aufgrund der attraktiven Lage und der starken Wohnungsnachfrage im Umfeld der Tesla-Fabrik rechnen wir mit regem Interesse potenzieller Käufer und gehen von einer Beurkundung spätestens im zweiten Quartal 2024 aus", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds.

Erfolgreiche Projektentwicklungsaktivitäten im Gesamtjahr

Auch bei den anderen aktuellen Projekten blickt The Grounds im zu Ende gehenden Jahr auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. So wurde das LennéQuartier in Magdeburg bereits komplett fertiggestellt und übergeben; bei dem ebenfalls in Magdeburg befindlichen Projekt Property Garden liegt der Bautenstand bei knapp 70 Prozent und die Fertigstellung erfolgt im April 2024. "Beide Projekte waren bereits vor Baubeginn vollständig verkauft. Besonders erfreulich ist zudem, dass wir diese beiden Projekten jeweils unterhalb des kalkulierten Budgets realisieren konnten beziehungsweise können", erklärt Mingazzini. "Bei unserem Projekt Maggie in Berlin-Lichtenberg sind wir mit dem bislang erreichten Bautenstand von 65 Prozent und einem Vergabestand von 95 Prozent ebenfalls sehr zufrieden. Hier startete der Vertrieb nach dem Beginn der Baumaßnahmen, und von den 27 neu entstehenden Wohnungen haben bereits 22 eine Käuferin oder einen Käufer gefunden. Rund 82 Prozent Vertriebsstand innerhalb eines Jahres sind - nicht nur im aktuellen Marktumfeld - ein erfreuliches Ergebnis."



Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



