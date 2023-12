Der Video-Workshop mit Stefan Klotter: Das kleine Einmaleins der Charttechnik! Jetzt mehr erfahren: https://tinyurl.com/4bbazdwr Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, macht zum Jahreswechsel im Interview mit wallstreetONLINE eine Bestandsaufnahme der Weltwirtschaft. Während er für die globale Wirtschaft optimistisch ist, bleibe Deutschland das Sorgenkind Europas. Hellmeyer kritisiert die stagnierende Politik in Bereichen wie Bildung, Infrastruktur und IT, und bemängelt das Fehlen notwendiger Reformen. Der Ökonom hebt die Bedeutung der Landwirtschaft hervor und unterstützt die Beibehaltung von Subventionen in diesem Sektor. Er fordert eine Rückkehr zu einer leistungsorientierten Gesellschaft und appelliert an die politischen Entscheidungsträger, mutige und nachhaltige Reformen umzusetzen, um Deutschlands Wirtschaftskraft zu stärken. Das und mehr jetzt im Interview!