MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Berlin/Silvester:

"Berliner Polizisten und Feuerwehrleuten schwant offenbar Schlimmes. "Greift uns nicht an", bitten Sie in einem Video vor der Silvesternacht, und: "Bitte respektiert unsere Arbeit." Neue Wege in der Prävention wollen die Verantwortlichen in der Hauptstadt damit gehen, und es ist den Versuch wert. Doch geht Berlin damit bis an die Grenze zur Selbstverleugnung: Ein Staat, der seine Verächter regelrecht anflehen muss, elementare Regeln einzuhalten, flößt Tätern aus patriarchalisch geprägten, vorwiegend migrantischen Milieus keinen Respekt und vermutlich nicht mal Mitleid ein. Mal ganz abgesehen davon, ob das Video die Problemklientel in den Parallelgesellschaften Neuköllns überhaupt erreicht. Wichtiger ist, dass der Staat in der Neujahrsnacht mit schnellem und entschlossenem Eingreifen klarmacht, wer auf Deutschlands Straßen das Gewaltmonopol besitzt. Die Bilder aus dieser Silvesternacht werden auch darüber entscheiden, wie die Ampelregierung ins neue Jahr startet."/yyzz/DP/he