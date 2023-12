DJ MÄRKTE ASIEN/Kleinere Gewinnmitnahmen zum Jahresausklang

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen prägen am Freitag den Handel an vielen Börsen in Ostasien und Australien. Nachrichtenlage und Umsätze sind am letzten Handelstag des Jahres dünn. Von der Wall Street, die am Donnerstag wenig verändert geschlossen hat, kommen ebenfalls keine Impulse.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent nach unten. Seit Jahresbeginn hat der Index fast 30 Prozent zugelegt. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,3 Prozent. Zwar hat sich der Index in den vergangenen Tagen erholt, doch ist die Jahresbilanz hier mit minus 4 Prozent negativ - wie schon in den beiden Jahren davor.

Noch schlechter lief es für den Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong, dessen Jahresverlust sich auf 16 Prozent summiert. Am Freitag gibt der Index 0,4 Prozent ab, nachdem er allerdings am Donnerstag ein kräftiges Plus verbuchte.

An der Börse im südkoreanischen Seoul wurde mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsels bereits am Donnerstag letztmals gehandelt. Mit einem Plus von 18,7 Prozent ist die Jahresbilanz des Leitindex Kospi stark ausgefallen.

Nicht ganz so gut lief es für den australischen Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 gewann im Jahresverlauf 7,7 Prozent, am Freitag schloss er 0,4 Prozent niedriger. Die Aktien von Eagers Automotive büßten nach Wiederaufnahme des Handels 1,4 Prozent ein. Die Titel waren am Mittwoch wegen einer Cyberattacke auf das Unternehmen vom Handel ausgesetzt worden. Am Freitag teilte der Automobilhändler nun mit, dass die Folgen voraussichtlich nicht gravierend seien. Man rechne weiter damit, das Geschäftsjahr 2023 mit einem bereinigten Gewinn auf Rekordhöhe abzuschließen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.583,20 -0,4% +7,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.363,00 -0,5% +29,1% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag +18,7% 07:00 Schanghai-Comp. 2.963,08 +0,3% -4,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,4% -16,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.242,85 +0,9% -2,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.456,78 -0,0% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1064 +0,0% 1,1063 1,1119 +3,4% EUR/JPY 156,42 +0,0% 156,40 156,60 +11,4% EUR/GBP 0,8678 -0,1% 0,8687 0,8676 -2,0% GBP/USD 1,2750 +0,1% 1,2737 1,2818 +5,4% USD/JPY 141,38 +0,0% 141,35 140,82 +7,8% USD/KRW 1.292,31 +0,2% 1.289,68 1.286,62 +2,4% USD/CNY 7,0665 -0,0% 7,0675 7,1022 +2,4% USD/CNH 7,0986 -0,3% 7,1176 7,1052 +2,5% USD/HKD 7,8141 +0,0% 7,8124 7,8130 +0,1% AUD/USD 0,6841 +0,2% 0,6826 0,6851 +0,4% NZD/USD 0,6353 +0,3% 0,6333 0,6348 +0,0% Bitcoin BTC/USD 42.601,14 -0,1% 42.646,07 43.002,09 +156,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,09 71,77 +0,4% +0,32 -4,7% Brent/ICE 77,59 77,15 +0,6% +0,44 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.070,30 2.065,37 +0,2% +4,94 +13,5% Silber (Spot) 23,84 24,03 -0,8% -0,18 -0,5% Platin (Spot) 1.008,50 1.008,00 +0,0% +0,50 -5,6% Kupfer-Future 3,92 3,92 -0,1% -0,00 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 29, 2023 00:34 ET (05:34 GMT)

