DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN-CYBERSICHERHEIT - Täglich sind Banken Hackerangriffen ausgesetzt. Nun wird auch die Bankenaufsicht der EZB öffentlichkeitswirksam aktiv. Vor einigen Jahren hat sie schon geheime Sonderprüfungen zur IT durchgeführt, dabei dem Vernehmen nach in allen deutschen Großbanken erhebliche Mängel festgestellt und deren Beseitigung angemahnt. Nun prüfen die EZB-Aufseher vom 2. Januar an alle gut 100 europäischen Großbanken, die unter ihrer Obhut stehen, erstmals in einem "Cyber Resiliency Test". Diesem Stresstest müssen sich auch 20 deutsche Kreditinstitute - von Landesbanken über Apotheker- und Ärztebank (Apobank) bis hin zu Commerzbank und Deutsche Bank - unterziehen. (FAZ)

HUAWEI-VERBOT - In der Bundesregierung ist ein offener Streit über den Umgang mit IT-Komponenten aus China in den deutschen Mobilfunknetzen entbrannt. Digitalminister Volker Wissing (FDP) stemmt sich gegen den von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) geforderten Ausbau von Bauteilen der Hersteller Huawei und ZTE. Wissing argumentiert, ihm lägen zu Huawei keine sicherheitspolitischen Einschätzungen vor. Dieser Behauptung widerspricht nun das Haus von Faeser. Es verweist auf ein Eckpunktepapier, in dem Sicherheitsrisiken aufgeführt werden, die sich aus dem Einsatz von Bauteilen der chinesischen Hersteller in 5G-Mobilfunknetzen ergeben. (Handelsblatt)

ÄRZTESTREIK - Der Bundesvorsitzende des Virchowbundes, Dirk Heinrich, hat noch längere Praxisschließungen im Januar angedroht, sollten die Ärzte mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei einem geplanten Gipfel am 9. Januar nicht zu einer Verständigung kommen. "Die Praxen bleiben am 29. Dezember noch geschlossen. Ab dem 2. Januar werden die Ärzte wieder wie gewohnt für ihre Patienten da sein", sagte Heinrich der Rheinischen Post. "Sollte sich bei dem Gipfel mit dem Minister am 9. Januar allerdings keine Bewegung abzeichnen, werden die Praxen danach für eine ganze Woche schließen. Das behalten wir uns vor", mahnte Heinrich. (Rheinische Post)

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT - Arbeitnehmer in Deutschland bleiben ihrem Arbeitgeber wieder länger treu: Die durchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit hat nach einer noch unveröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Rheinischen Post vorliegt, wieder leicht zugenommen. Waren demnach abhängig Beschäftigte 2019 durchschnittlich 10,9 Jahre in einem Betrieb beschäftigt, blieben sie 2021 bereits 11,0 Jahre auf demselben Arbeitsplatz. Das Institut stützt sich dabei auf Daten des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP), der größten deutschen Datenbank für diesen Bereich. (Rheinische Post)

BANKENVERBAND - 2024 wird die Wirtschaft nach Angaben des Bankenverbands voraussichtlich stagnieren. "Eine rasche und kräftige wirtschaftliche Erholung ist nicht in Sicht", sagte Bankenverbandspräsident Christian Sewing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir erwarten, dass das Wirtschaftswachstum auch im nächsten Jahr nah an der Nulllinie liegen wird." Ein Lichtblick: "Sollten die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken im kommenden Jahr allmählich nachlassen und die Inflation weiter sinken, dürften der private Konsum und die Investitionen wieder anziehen", sagte Sewing. (Funke Mediengruppe)

EZB - Wegen der sinkenden Inflation wird die Europäische Zentralbank laut einer Umfrage der Financial Times unter Ökonomen voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 mit Zinssenkungen beginnen. Fast 60 Prozent der an der an der Umfrage teilnehmenden Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation 2024 die Schwelle von 2 Prozent wieder erreichen wird. Einige erwarten aber, dass die Teuerung dann wieder ansteigen wird. (Financial Times)

December 29, 2023 00:46 ET (05:46 GMT)

