Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5138/ Birgit Bruckner ist Finanzpsychologin, sie beschäftigt sich damit , wie wir in Finanzdingen bessere Entscheidungen treffen können. Es begann als Psychologin noch ohne Finanz, mit u.a. einer Hindsight Bias Arbeit zu Nationalratswahlen, dann kam das quereinsteigende Reinstolpern in einen Empfangsbereich der Bankbranche, Stichworte M&A Bank, Alizee Bank, aber auch Ausbildungen im Zusammenhang mit Xetra, CIIA, CEFA oder ÖVFA. Wir sprechen über die Wichtigkeit, Real Money zu sein, um die Dinge zu spüren und vieles mehr. 2011 dann die Selbstständigkeit mit Element B, B wie Birgit wie Bruckner wie das Element Bor, saisongerecht eingesetzt für Feuerwerkskörper. Und Being Boring von den Pet Shop Boys ...

