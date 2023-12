Große Bewegungen sind beim DAX zum Jahresende nicht mehr zu erwarten. Bereits am Donnerstag präsentierte sich der deutsche Leitindex kaum verändert. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 16.701,55 Punkten aus dem Handel. Am Freitagmorgen taxiert der Broker IG den DAX 0,1 Prozent im Plus bei 16.715 Zählern.Damit dürfte der deutsche Leitindex knapp unter seinem vor Kurzem bei gut 17.000 Zählern markierten Allzeithoch das Jahr abschließen. Am heutigen Freitag findet ohnehin nur ein verkürzter ...

