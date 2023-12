DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea findet kein Handel statt. Am US-Anleihemarkt endet der Handel bereits um 20.00 Uhr MEZ.

MONTAG: An Neujahr ruht der Handel an allen relevanten Börsen (Hongkong, New York (Aktien- und Anleihemarkt), Seoul, Schanghai, Singapur, Sydney und Tokio).

TAGESTHEMA

Huawei Technologies hat dieses Jahr voraussichtlich mit einem deutlichen Umsatzanstieg abgeschlossen. Wie der chinesische Technologiekonzern mitteilte, geht er für 2023 von einem Umsatzplus von 9 Prozent auf 700 Milliarden Yuan - umgerechnet 88,6 Milliarden Euro - aus.

Der amtierende Chairman Ken Hu schrieb, das Geschäft mit Telekom-Infrastruktur sei stabil. Das Geschäft mit Geräten wie Smartphones habe die Erwartungen übertroffen.

Huawei hat den Verkauf von Smartphones mit hauseigenen Chips im August wieder aufgenommen. In dem Bereich hatte der Konzern unter den US-Exportkontrollen, die den Zugang zu hochentwickelten Halbleitern einschränkten, gelitten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 50,0 zuvor: 55,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.836,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.103,50 +0,1% Nikkei-225 33.464,17 -0,2% Hang-Seng-Index 17.045,21 +0,0% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 2.973,14 +0,6% S&P/ASX 200 7.590,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleinere Gewinnmitnahmen prägen am Freitag den Handel an vielen Börsen in Ostasien und Australien. Nachrichtenlage und Umsätze sind am letzten Handelstag des Jahres dünn. Von der Wall Street, die am Donnerstag wenig verändert geschlossen hat, kommen ebenfalls keine Impulse. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,2Prozent nach unten. Seit Jahresbeginn hat der Index fast 30 Prozent zugelegt. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,6Prozent. Zwar hat sich der Index in den vergangenen Tagen erholt, doch ist die Jahresbilanz hier mit minus 4 Prozent negativ - wie schon in den beiden Jahren davor. Noch schlechter lief es für den Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong, dessen Jahresverlust sich auf 16 Prozent summiert. Am Freitag tritt der Index auf der Stelle, nachdem er allerdings am Donnerstag ein kräftiges Plus verbuchte. An der Börse im südkoreanischen Seoul wurde mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsels bereits am Donnerstag letztmals gehandelt. Mit einem Plus von 18,7 Prozent ist die Jahresbilanz des Leitindex Kospi stark ausgefallen. Nicht ganz so gut lief es für den australischen Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 gewann im Jahresverlauf 7,7 Prozent, am Freitag schloss er etwas leichter. Die Aktien von Eagers Automotive büßten nach Wiederaufnahme des Handels 1,4 Prozent ein. Die Titel waren am Mittwoch wegen einer Cyberattacke auf das Unternehmen vom Handel ausgesetzt worden. Nun teilte der Automobilhändler mit, dass die Folgen voraussichtlich nicht gravierend seien. Man rechne weiter damit, das Geschäftsjahr 2023 mit einem bereinigten Gewinn auf Rekordhöhe abzuschließen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien der Google-Mutter Alphabet haben sich am Donnerstag im nachbörslichen Handel kaum bewegt gezeigt von einem Medienbericht, wonach der Betreiber der Suchmaschine in einem Rechtsstreit um Nutzerdaten in einen Vergleich eingewilligt hat.

WALL STREET

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.710,10 +0,1% 53,58 +13,8% S&P-500 4.783,35 +0,0% 1,77 +24,6% Nasdaq-Comp. 15.095,14 -0,0% -4,04 +44,2% Nasdaq-100 16.898,47 -0,0% -8,33 +54,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 649 Mio 653 Mio Gewinner 1.348 1.712 Verlierer 1.486 1.107 Unverändert 97 103

Kaum verändert - Dow-Jones-Index und Nasdaq-100 markierten schon dank kleiner Zugewinne erneut Allzeithochs. In den letzten Handelsminuten nahmen Anleger dann Gewinne mit. Die Hoffnung auf eine Reihe von Zinssenkungen stützte tendenziell auch am vorletzten Handelstag die Stimmung. Boeing verloren 0,7 Prozent nach neuen Problemen mit dem Typ 737 Max. Der Maschinentyp wird auf möglicherweise lose Bolzen im Rudersteuerungssystem untersucht. Apple legten um 0,2 Prozent zu. Der Technologieriese nahm den Verkauf seiner Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Gericht einen im Patentstreit verhängten Einfuhrstopp vorübergehend ausgesetzt hatte. Gewinnmitnahmen drückten Tesla um 3,2 Prozent, nachdem sich der Kurs des E-Autoherstellers seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +7,8 4,23 -10,8 5 Jahre 3,85 +4,3 3,81 -15,0 7 Jahre 3,87 +5,5 3,81 -10,3 10 Jahre 3,84 +4,4 3,80 -4,0 30 Jahre 3,99 +3,6 3,95 2,0

In einer Gegenbewegung auf den starken Rücksetzer der Renditen am Vortag ging es mit den Marktzinsen wieder etwas nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1070 +0,1% 1,1063 1,1119 +3,4% EUR/JPY 156,35 -0,0% 156,40 156,60 +11,4% EUR/GBP 0,8670 -0,2% 0,8687 0,8676 -2,0% GBP/USD 1,2768 +0,2% 1,2737 1,2818 +5,6% USD/JPY 141,25 -0,1% 141,35 140,82 +7,7% USD/KRW 1.291,28 +0,1% 1.289,68 1.286,62 +2,3% USD/CNY 7,0934 +0,4% 7,0675 7,1022 +2,8% USD/CNH 7,0930 -0,3% 7,1176 7,1052 +2,4% USD/HKD 7,8130 +0,0% 7,8124 7,8130 +0,0% AUD/USD 0,6845 +0,3% 0,6826 0,6851 +0,5% NZD/USD 0,6358 +0,4% 0,6333 0,6348 +0,1% Bitcoin BTC/USD 42.693,74 +0,1% 42.646,07 43.002,09 +157,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich mit den gestiegenen Marktzinsen nach seiner jüngsten Talfahrt, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,04 71,77 +0,4% +0,27 -4,8% Brent/ICE 77,54 77,15 +0,5% +0,39 -3,5%

Die Ölpreise standen unter Druck und verbilligten sich um bis zu 3 Prozent. Im Handel war von nachlassenden Sorgen über Lieferengpässe durch die Situation im Roten Meer die Rede. Immer mehr Reedereien wollten den Schiffsverkehr über die Passage wieder aufnehmen, in der es zuletzt vermehrt Angriffe von Huthi-Rebellen gegeben hatte und wohin inzwischen Marineschiffe durch die USA und Verbündete zur Abschreckung gesendet wurden. Auch überraschend deutlich gesunkene US-Rohöllagerbestände stützten die Ölpreise nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.072,38 2.065,37 +0,3% +7,02 +13,6% Silber (Spot) 23,90 24,03 -0,5% -0,12 -0,3% Platin (Spot) 1.008,93 1.008,00 +0,1% +0,93 -5,5% Kupfer-Future 3,93 3,92 +0,2% +0,01 +3,4%

Der gestiegene Dollarkurs und die wieder gestiegenen Marktzinsen belasteten den Goldpreis (-0,5%).

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

NAHOSTKONFLIKT

Ein amerikanisches Kriegsschiff hat nach Angaben der US-Streitkräfte am Donnerstag eine von der Huthi-Miliz im Jemen gestartete Drohne und eine Rakete über dem Roten Meer abgeschossen. Keines der 18 Schiffe in dem Gebiet sei beschädigt worden, erklärte das US-Zentralkommando Centcom. Es gebe zudem keine Berichte über Verletzte. Es handele sich um den 22. versuchten Angriff der vom Iran unterstützten Miliz auf internationale Schiffe seit dem 19. Oktober.

POLITIK VENEZUELA / GROSSBRITANNIEN

Die Spannungen zwischen Großbritannien und Venezuela haben sich weiter verschärft. Als Reaktion auf die Entsendung eines britischen Kriegsschiffs vor die Küste von Venezuelas Nachbarland Guyana kündigte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag ein Militärmanöver an, an dem mehr als 5.600 Soldaten teilnehmen sollen. Vor dem Hintergrund eines Grenzstreits zwischen Venezuela und Guyana um die ölreiche Region Essequibo hatte Großbritannien am Sonntag die Entsendung eines Kriegsschiffes angekündigt - und damit den Zorn der Regierung in Caracas auf sich gezogen.

INNENPOLITIK USA

Nach Colorado hat mit Maine ein zweiter US-Bundesstaat den früheren Präsidenten Donald Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei ausgeschlossen. Die für die Wahlen in Maine zuständige Politikerin Shenna Bellows von den Demokraten begründete dies am Donnerstag (Ortszeit) in einem offiziellen Dokument mit der Rolle des Republikaners bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021. Trumps Wahlkampfteam kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen.

INNENPOLITIK ARGENTINIEN

