FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland endet der Aktienhandel um 14.00 Uhr, in Großbritannien um 13.30 Uhr. In Südkorea findet kein Handel statt. Am US-Anleihemarkt endet der Handel bereits um 20.00 Uhr MEZ.

MONTAG: An Neujahr ruht der Handel an allen relevanten Börsen (Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, New York (Aktien- und Anleihemarkt), Oslo, Paris, Seoul, Schanghai, Singapur, Stockholm, Sydney, Tokio, Wien und Zürich).

TAGESTHEMA

Ein US-Kriegsschiff hat nach Angaben der US-Streitkräfte am Donnerstag eine von der Huthi-Miliz im Jemen gestartete Drohne und eine Rakete über dem Roten Meer abgeschossen. Keines der 18 Schiffe in dem Gebiet sei beschädigt worden, erklärte das US-Zentralkommando Centcom. Es gebe zudem keine Berichte über Verletzte. Es handele sich um den 22. versuchten Angriff der vom Iran unterstützten Miliz auf internationale Schiffe seit dem 19. Oktober. Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen Anfang Oktober hat die Huthi-Miliz wiederholt Schiffe vor der Küste des Jemen attackiert. Das Rote Meer ist eine zentrale Handelsstraße, über die bis zu 12 Prozent des Welthandels abgewickelt wird. Um die Handelsschifffahrt zu schützen, hatten die USA die Bildung einer internationalen Militärkoalition bekannt gegeben.

Die Huthi sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten "Achse des Widerstands". Dazu gehört neben der Hamas auch die schiitisch-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember HVPI PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 50,0 zuvor: 55,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.896,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.836,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.106,25 +0,1% Nikkei-225 33.464,17 -0,2% Schanghai-Composite 2.974,60 +0,7% Hang-Seng-Index 17.027,89 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 138,15 -3 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.701,55 -0,2% DAX-Future 16.864,00 -0,4% XDAX 16.700,84 -0,3% MDAX 27.064,91 -0,3% TecDAX 3.336,19 -0,1% EuroStoxx50 4.514,38 -0,3% Stoxx50 4.080,32 +0,0% Dow-Jones 37.710,10 +0,1% S&P-500-Index 4.783,35 +0,0% Nasdaq-Comp. 15.095,14 -0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,18% -60

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Die europäischen Aktenmärkte werden am letzten Handelstag des Jahres zur Eröffnung kaum verändert erwartet. Auch im Handelsverlauf dürften sich die Kurse nur eher wenig bewegen. Der Handel in Deutschland endet bereits um 14.00 Uhr, in Großbritannien werden die Jahresschlusskurse bereits um 13.30 Uhr MEZ ermittelt. Allgemein wird mit dünnen Umsätzen gerechnet, wie bereits an den vergangenen Tagen zu beobachten. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, viele Akteure dürften dem Handel fern bleiben und auch die Analysten sind mehrheitlich wohl im Urlaub, so dass auch von Researchseite keine Impulse zu erwarten sind.

Rückblick:

Etwas leichter - Impulse waren Mangelware, das Handelsvolumen extrem dünn. Viele Akteure dürften "zwischen den Jahren" gar nicht mehr am Handel teilgenommen haben, andere sich zurückhalten und Risiken gemieden haben nach nach dem sehr erfolgreichen Börsenjahr. Nachrichten aus den Unternehmen gab es praktisch nicht. Kkeine Akzente setzten die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die im im Rahmen der Marktschätzungen ausfgielen. Grundsätzlich Unterstützung kam weiter von der Zinsseite, hier stiegen die Wetten auf deutlich sinkende Leitzinsen durch die Notenbanken im kommenden Jahr noch weiter.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Stärkere Kursbewegungen bei Einzelaktien gab es mangels Nachrichten kaum . Redcare Pharmacy gaben um 1,7 Prozent nach. Die Aktie war 2023 eine der großen Gewinner mitz einem Plus von rund 200 Prozent. Kurstreiber war die vom E-Rezept ausgehende Fantasie, das nun im kommenden Jahr endlich durchstarten soll. Analysten sehen einen 55-Milliarden-Euro-Markt, in Europa dürften die Online-Apotheken Redcare Pharmacy sowie DocMorris (-0,2%) Hauptprofiteure sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten gab es nicht.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Dow-Jones-Index und Nasdaq-100 markierten schon dank kleiner Zugewinne erneut Allzeithochs. In den letzten Handelsminuten nahmen Anleger dann Gewinne mit. Die Hoffnung auf eine Reihe von Zinssenkungen stützte tendenziell auch am vorletzten Handelstag die Stimmung. Boeing verloren 0,7 Prozent nach neuen Problemen mit dem Typ 737 Max. Der Maschinentyp wird auf möglicherweise lose Bolzen im Rudersteuerungssystem untersucht. Apple legten um 0,2 Prozent zu. Der Technologieriese nahm den Verkauf seiner Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Gericht einen im Patentstreit verhängten Einfuhrstopp vorübergehend ausgesetzt hatte. Gewinnmitnahmen drückten Tesla um 3,2 Prozent, nachdem sich der Kurs des E-Autoherstellers seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +7,8 4,23 -10,8 5 Jahre 3,85 +4,3 3,81 -15,0 7 Jahre 3,87 +5,5 3,81 -10,3 10 Jahre 3,84 +4,4 3,80 -4,0 30 Jahre 3,99 +3,6 3,95 2,0

In einer Gegenbewegung auf den starken Rücksetzer der Renditen am Vortag ging es mit den Marktzinsen wieder etwas nach oben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1072 +0,1% 1,1063 1,1080 +3,4% EUR/JPY 156,41 +0,0% 156,40 156,30 +11,4% EUR/CHF 0,9333 -0,1% 0,9346 0,9298 -5,7% EUR/GBP 0,8672 -0,2% 0,8687 0,8695 -2,0% USD/JPY 141,25 -0,1% 141,35 141,06 +7,7% GBP/USD 1,2768 +0,2% 1,2737 1,2744 +5,6% USD/CNH 7,0943 -0,3% 7,1176 7,1150 +2,4% Bitcoin BTC/USD 42.652,12 +0,0% 42.646,07 42.558,56 +157,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich mit den gestiegenen Marktzinsen nach seiner jüngsten Talfahrt, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,02 71,77 +0,3% +0,25 -5,6% Brent/ICE 0,00 78,39 -100,0% -78,39 -3,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise standen unter Druck und verbilligten sich um bis zu 3 Prozent. Im Handel war von nachlassenden Sorgen über Lieferengpässe durch die Situation im Roten Meer die Rede. Immer mehr Reedereien wollten den Schiffsverkehr über die Passage wieder aufnehmen, in der es zuletzt vermehrt Angriffe von Huthi-Rebellen gegeben hatte und wohin inzwischen Marineschiffen durch die USA und Verbündeten zur Abschreckung gesendet wurden. Auch überraschend deutlich gesunkene US-Rohöllagerbestände stützten die Ölpreise nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.072,38 2.065,37 +0,3% +7,02 +13,6% Silber (Spot) 23,90 24,03 -0,5% -0,13 -0,3% Platin (Spot) 1.009,48 1.008,00 +0,1% +1,48 -5,5% Kupfer-Future 3,93 3,92 +0,2% +0,01 +3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der gestiegene Dollarkurs und die wieder gestiegenen Marktzinsen belasteten den Goldpreis (-0,5%).

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

ARGENTINIEN

Aus Protest gegen die radikalen Wirtschaftsreformen des neuen Präsidenten Javier Milei hat Argentiniens größte Gewerkschaft zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Streik soll am 24. Januar stattfinden.

GROßBRITANNIEN/VENEZUELA

Die Spannungen zwischen Großbritannien und Venezuela haben sich weiter verschärft. Als Reaktion auf die Entsendung eines britischen Kriegsschiffs vor die Küste von Venezuelas Nachbarland Guyana kündigte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ein Militärmanöver an. Maduro sagte, die "defensiv" angelegte Übung sei eine Reaktion "auf die Provokation und Drohung des Vereinigten Königreichs gegen den Frieden und die Souveränität unseres Landes". Vor dem Hintergrund eines Grenzstreits zwischen Venezuela und Guyana hatte Großbritannien am Sonntag die Entsendung eines Kriegsschiffes angekündigt.

USA

Nach Colorado hat mit Maine ein zweiter US-Bundesstaat den früheren Präsidenten Donald Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei ausgeschlossen. Die für die Wahlen in Maine zuständige Politikerin Shenna Bellows von den Demokraten begründete dies mit der Rolle des Republikaners bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021. Trumps Wahlkampfteam kündigte an, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen.

GOOGLE

