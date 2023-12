Für die deutschen Chemieriesen BASF, Evonik oder Covestro war auch 2023 wieder kein leichtes Jahr. Die Firmen litten und der mauen Entwicklung der Konjunktur in einigen wichtigen Märkten sowie unter den hohen Energiekosten. Immerhin musste man sich anders als 2022 keinerlei Sorgen um eine sichere Gasversorgung machen. Und 2024 auch nicht.Denn Deutschland geht mit sehr gut gefüllten Erdgasspeichern ins neue Jahr. Der Füllstand der Speicher lag am Donnerstagmorgen bei 90,8 Prozent, wie am Freitag ...

