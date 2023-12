DJ EUREX/DAX-Future weiterhin in enger Spanne seitwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Freitag im Vormittagsverlauf im Plus. Weiterhin liegt er in der engen Spanne der beiden Vorwochen von 16.800 bis 17.000 Punkten. Erst mit einem Ausbruch aus diesem Bereich ist mit einem Volumen- und Momentum-Anstieg zu rechnen. Der März-Kontrakt steigt um 8.30 Uhr um 30 auf 16.894 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16896 und das Tagestief bei 16.861 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.046 Kontrakte.

December 29, 2023 02:45 ET (07:45 GMT)

