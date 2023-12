DJ MÄRKTE ASIEN/Ruhiger Jahresausklang - Tokio 2023 Spitzenreiter in der Region

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen haben am Freitag den Handel an vielen Börsen in Ostasien und Australien geprägt. Nachrichtenlage und Umsätze waren am letzten Handelstag des Jahres dünn. Von der Wall Street, die am Donnerstag wenig verändert geschlossen hatte, kamen trotz einem neuerlichen Rekordhoch des Dow keine Impulse.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent nach unten. 2023 hat der Index damit um 28 Prozent zugelegt und führt die Börsen der Region Asien-Pazifik an. Gestützt wurde der japanische Aktienmarkt wie viele andere auch von der Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank und darauf deutlich fallende US-Marktzinsen.

Auch der lange Zeit des Jahres sehr schwache Yen stützte, wovon vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen profitierten. Zuletzt wertete die japanische Währung allerdings deutlicher auf, weil der Dollar mit den seit Oktober deutlich gesunkenen US-Zinsen unter Druck geriet. Über das Jahr gesehen verlor der Yen aber immer noch fast 8 Prozent zum Dollar.

In einem Ausblick auf 2024 bezeichnen die Analysten von Morgan Stanley Japan als ihren bevorzugten Aktienmarkt und den einzigen, den sie mit "Overweight" einstufen. Japan sei weniger anfällig für geopolitische Risiken. Auch sei die Gefahr geringer, dass das Land von einer allgemeinen Wachstumsschwäche in Asien erfasst werde.

Schwächelnde Wirtschaft verhindert 2023 Erholung an China-Börsen

In Schanghai gewann der Composite-Index nach einem Schlussspurt im späten Handel 0,7 Prozent. Zwar hat sich der Index in den vergangenen Tagen erholt, doch ist die Jahresbilanz hier mit einem Minus von rund 4 Prozent negativ - wie schon in den beiden Jahren davor. Die nur schleppend verlaufende Erholung der chinesischen Wirtschaft vom pandemiebedingten Einbruch verhinderte ein besseres Abschneiden.

Noch schlechter lief es für den Hang-Seng-Index in Hongkong, dessen Jahresverlust sich auf fast 14 Prozent summiert. Am Freitag zeigte sich der Index im späten Handel knapp behauptet, nachdem er allerdings am Donnerstag ein kräftiges Plus verbucht hatte.

An der Börse im südkoreanischen Seoul wurde mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsels bereits am Donnerstag letztmals gehandelt. Mit einem Plus von 18,7 Prozent ist die Jahresbilanz des Leitindex Kospi stark ausgefallen.

Nicht ganz so gut lief es für den australischen Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 gewann im Jahresverlauf 7,8 Prozent, am Freitag schloss er 0,3 Prozent niedriger. 2022 hatte der Index mit einem Minus von 5,5 Prozent abgeschlossen.

Unter den chinesischen Einzelwerten verbesserten sich Luxshare in Shenzhen zum Jahresausklang um rund 4 Prozent. Der Apple-Zulieferer hat eine Mehrheitsbeteiligung an einem Werk des taiwanischen Wettbewerbers Pegatron (-1% in Taipeh) erworben, in dem iPhones gebaut werden. Luxshare ist bekannt als Auftragshersteller der Airpods von Apple, stellt aber inzwischen eine ganze Reihe von Apple-Produkten her. Mit der Beteiligung an dem Pegatron-Werk will Luxshare den größten Apple-Zulieferer, die in Taiwan ansässige Foxconn (+0,5%), herausfordern.

In Sydney büßten Eagers Automotive nach Wiederaufnahme des Handels 1,2 Prozent ein. Die Aktie war am Mittwoch wegen einer Cyberattacke auf das Unternehmen vom Handel ausgesetzt worden. Am Freitag teilte der Automobilhändler nun mit, dass die Folgen voraussichtlich nicht gravierend seien. Man rechne weiter damit, das Geschäftsjahr 2023 mit einem bereinigten Gewinn auf Rekordhöhe abzuschließen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.590,80 -0,3% +7,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.464,17 -0,2% +28,2% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag +18,7% 07:00 Schanghai-Comp. 2.974,93 +0,7% -3,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,2% -13,8% 09:00 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.246,04 +1,0% -2,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.457,27 -0,0% -2,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1075 +0,1% 1,1063 1,1119 +3,5% EUR/JPY 156,37 -0,0% 156,40 156,60 +11,4% EUR/GBP 0,8676 -0,1% 0,8687 0,8676 -2,0% GBP/USD 1,2766 +0,2% 1,2737 1,2818 +5,5% USD/JPY 141,19 -0,1% 141,35 140,82 +7,7% USD/KRW 1.293,00 +0,3% 1.289,68 1.286,62 +2,5% USD/CNY 7,0907 +0,3% 7,0675 7,1022 +2,8% USD/CNH 7,0921 -0,4% 7,1176 7,1052 +2,4% USD/HKD 7,8137 +0,0% 7,8124 7,8130 +0,1% AUD/USD 0,6843 +0,2% 0,6826 0,6851 +0,4% NZD/USD 0,6357 +0,4% 0,6333 0,6348 +0,1% Bitcoin BTC/USD 42.532,11 -0,3% 42.646,07 43.002,09 +156,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,97 71,77 +0,3% +0,20 -4,9% Brent/ICE 77,48 77,15 +0,4% +0,33 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.074,70 2.065,37 +0,5% +9,34 +13,8% Silber (Spot) 23,92 24,03 -0,4% -0,10 -0,2% Platin (Spot) 1.008,00 1.008,00 0% 0 -5,6% Kupfer-Future 3,93 3,92 +0,2% +0,01 +3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2023 02:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.