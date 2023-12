Straß im Straßertale (ots) -Neues bei Kunst, Kultur, Handwerk und Kulinarik in Österreichs RegionenEndlich abschalten, die Gefühle fließen lassen und alle Sinne auf Empfang stellen. Wer Sehnsucht nach Erdung und Entschleunigung, nach Inspiration und kreativer Entfaltung hat, findet bei der Plattform "Kreativ Reisen" eine Fülle an Angeboten. Neu sind ab 2024 die Initiative "Facettenreich32 (https://www.ots.at/redirect/genussreisen5)" in Holzgau im Tiroler Lechtal mit einem Töpferkurs im Rahmen eines Kreativurlaubs im Herrenhaus oder ein viertägiger Kurs zum Thema Gesundheit & Wohlbefinden "Bewusst Leben nach Hildegard von Bingen" vom 25. bis 28. Jänner in der Carinthischen Musikakademie Stift Ossiach (CMA) (https://www.ots.at/redirect/genussreisen6), Kärnten.Mit dem Granatium Radenthein (https://www.ots.at/redirect/genussreisen7) - eine faszinierende Erlebniswelt in Kärnten rund um den "Stein der Liebe und Leidenschaft" - taucht man in die Welt des Granat-Edelsteins ein. Das Bildungszentrum Stift Reichersberg (https://www.ots.at/redirect/genussreisen8), Oberösterreich, lädt zu einem Kalligrafie-Kurs "Freude an handgeschriebener Schrift" ein. Dieser Kurs vom 15. bis 16. März richtet sich an Menschen, die sich bewusst für das Schriftschreiben interessieren und Freude am schöpferischen Tun haben.In Niederösterreich sind die Gartenakademie Stift Seitenstetten (https://www.ots.at/redirect/genussreisen9) im Mostviertel, die Frottiererlebniswelt der Fa. Wirtex (https://www.ots.at/redirect/genussreisen10) mit Handwerk sowie "Schriftenvielfalt (https://www.lichthpunkt.at/)" mit Kreativprogrammen im Waldviertel und Mandl's Ziegenhof (https://www.ots.at/redirect/genussreisen11) mit Kulinarik in der Buckligen Welt neue Partner mit ihren Erlebnisangeboten bei Kreativ Reisen. Neu ist auch die Partnerschaft mit Faber-Castell (https://www.ots.at/redirect/genussreisen12), einem der ältesten und weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativer Gestaltung. Nähere Informationen zu den Angeboten von "Kreativ Reisen" und Bestellung von Kreativ-Gutscheinen (https://www.ots.at/redirect/genussreisen13) bei www.kreativreisen.at.Pressekontakt:Rückfragen bei Kreativ Reisen, Obmann Hermann Paschinger, info@kreativreisen.at oder +43 664 1754287.Original-Content von: Kreativ Reisen Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101853/5681584