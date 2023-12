Trina Solar Co., Ltd: Trina Solar und fünf weitere PV-Hersteller starten Initiative zur Standardisierung von 700W+ Modulen und aktualisieren Allianz, um 700W+ Trend voranzutreiben

CHANGZHOU, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar, der weltweit führende Anbieter intelligenter PV- und Energiespeicherlösungen, und fünf weitere führende Hersteller, Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan und Tongwei, gründeten am 15. Dezember die 700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, nachdem sie am 11. Dezember eine gemeinsame Initiative zur Standardisierung und Anwendung des Designs von 700W+ PV-Modulen ins Leben gerufen hatten, was einen Meilenstein für den Eintritt der gesamten Branche in die 700W+ PV-Ära darstellt.

Basierend auf den Standardabmessungen von 700W+ Ultra-Hochleistungsmodulen und dem Dokument "T/CPIA 0003-2022 Technische Spezifikation für terrestrische kristalline Silizium-Photovoltaikmodule Abmessungen und Montagebohrungen", das von der China Photovoltaic Industry Association herausgegeben wurde, haben die sechs Hersteller vorgeschlagen, dass 700W-Module in allen PV-Unternehmen die bestehenden vereinbarten Industrieabmessungen einhalten sollten (Modulgröße: 2384mm x 1303mm; Abstand der vertikalen Löcher an der Längsseite des Moduls: 400mm/1400mm), und ein Lochabstand von 790mm wurde in die Norm aufgenommen.

Die Senkung der Stromerzeugungskosten durch die Verbesserung des Wirkungsgrads und der Leistung von Modulen ist ein unaufhaltsamer Trend in der Branche. Die Unternehmen sagten, dass die PV-Industrie dank der gemeinsamen Bemühungen der ökologischen Allianz für offene Innovation vor drei Jahren in die 600W+-Ära eingetreten ist. Mit der Anwendung der hocheffizienten n-Typ-Zelltechnologie (TOPCon, HJT usw.) und der großformatigen G12-Wafertechnologie (210 mm) konnte die Leistung von PV-Modulen von 600 W+ auf 700 W+ gesteigert werden.

Die Initiative, die alle PV-Unternehmen dazu aufruft, die Standardisierung der Modulabmessungen und die Industrialisierung von Ultra-Hochleistungsmodulen und Ultra-Hocheffizienzmodulen voranzutreiben, wird die Branche einen weiteren Schritt in Richtung der Industrialisierung von 700W+ PV-Modulen bringen.

Die neu aufgewertete 700W+ Photovoltaik Open Innovation Ecological Alliance wird sowohl für die vor- als auch für die nachgelagerte Kette große Chancen bieten, während sie gleichzeitig einen großen Skaleneffekt erzielt, die Effizienz der Lieferkette steigert, die Produktion ankurbelt und die Kosten in der gesamten industriellen Kette senkt, um so die Industrialisierung von 700W+ Produkten zu beschleunigen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und den Wert der Photovoltaik zu maximieren, so die Hersteller.

Mit dieser Initiative zur Standardisierung der Abmessungen von 700W+-Modulen und dem Ausbau der Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance zeigt Trina Solar mit seiner Mission "Solarenergie für alle" einmal mehr den Weg auf. Gemeinsam mit anderen Unternehmen der Branche setzt sich Trina Solar dafür ein, der Branche und den bestehenden und potenziellen Nutzern von Solarenergie weltweit einen höheren Mehrwert zu bieten.