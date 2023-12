© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Die Microsoft-Aktie hat in diesem Jahr über 56 Prozent an Wert hinzugewonnen. Die Aufregung um Künstliche Intelligenz (KI) hält weiter an. Wedbush sieht einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Konkurrenten.Daniel Ives von Wedbush ist zuversichtlich, dass das KI-gestützte Wachstum seinen Lauf fortsetzen wird. In einer Research Note erhöhte er sein Kursziel für die Aktie von 425 auf 450 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent. "Wir sind der Ansicht, dass der Aktienkurs die nächste Welle des Cloud- und KI-Wachstums, die Microsoft einen starken Wettbewerbsvorteil gegenüber Amazon und Alphabet verschafft, noch nicht vollständig widerspiegelt.", zitiert Barron's …