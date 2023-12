Im US-Bundesstaat Kalifornien war ein Cybertruck in einen Verkehrsunfall verwickelt. Schwerverletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Toyota Corolla des Verursachers ist allerdings ziemlich ramponiert. Was passiert, wenn ein Cybertruck in einen Verkehrsunfall gerät? Diese Frage beschäftigte Expert:innen direkt nach der Vorstellung der fertigen Version des Pickup-Trucks. Teslas eigene Crashtests ließen nichts Gutes für die anderen Beteiligten vermuten ...

