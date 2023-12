NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev nach Branchendaten vom Marktforscher Nielsen für den vierwöchigen Zeitraum bis Anfang Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Dieser Monatszeitraum sei im Vergleich mit dem davor für die europäischen Brauereikonzerne mit Blick auf die Volumina und den Preis-Mix schwächer verlaufen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine bevorzugten Brauerei-Werte sind Heineken und Carlsberg. Für AB Inbev prognostiziert der Experte für das Geschäftsjahr 2023 einen Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebitda) aus eigener Kraft von 7,5 Prozent. Die Unternehmensprognose liege derweil bei einer Spanne von 4 bis 8 Prozent./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2023 / 04:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2023 / 04:37 / ET

BE0974293251