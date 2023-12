Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den letzten Handelstag des Jahres bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.740 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Handel im Dax neigt sich langsam dem Jahresschluss zu und somit nimmt auch die Schwankungsfreudigkeit der einzelnen Indexwerte ab", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Jahresperformance fiel insgesamt überdurchschnittlich aus, das hatten die meisten Marktteilnehmer in dieser Form nicht erwartet." Das kommende Jahr werde zumindest bis zur Jahresmitte 2024 wieder kein einfaches Börsenjahr werden, erwartet Lipkow. "Zu viel Optimismus wurde bereits eingepreist und die Gefahr von negativen Überraschungen ist dadurch erheblich gestiegen."



Auf der anderen Seite spielten die Zins- und Geldmarktpolitik weiterhin wesentliche Rollen. Das werde ebenfalls für viel Verunsicherungen und plötzliche Kurswechsel sorgen können, sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1064 US-Dollar (+0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9038 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,63 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

