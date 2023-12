© Foto: Unsplash



Die Szene wartet seit Monaten drauf: Schon in wenigen Wochen könnte es in den USA den ersten Bitcoin-ETF geben. Ist der Markt jetzt ein wenig überhitzt?Laut CryptoQuant ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zulassung des börsengehandelten Fonds ein "Sell-the-News"-Ereignis sein wird, gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Anleger auf hohen nicht realisierten Gewinnen sitzen - ein Trend, dem in der Vergangenheit Preiskorrekturen vorausging. In diesem Fall könnte Bitcoin bis auf 32.000 US-Dollar korrigieren, so der Krypto-Datenanbieter. "Viele nicht realisierte Gewinne haben sich aufgrund der Preisrallye in Erwartung der ETF-Zulassung angesammelt, und jetzt sind diese nicht realisierten …