TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Darstellung der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde innerhalb eines Tages 187 Menschen getötet worden. 312 Palästinenser seien zudem verletzt worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Zahl der insgesamt seit Kriegsbeginn im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg demnach auf 21 507. Zuletzt war die Zahl am Donnerstag mit 21 320 angegeben worden. Diesen Angaben nach wurden zudem 55 915 weitere Menschen im Gaza-Krieg verletzt.

Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht bestätigen, doch verweisen die UN und andere Beobachter darauf, dass sich die Zahlen der Behörde in der Vergangenheit als insgesamt glaubwürdig herausgestellt hätten.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zu Gaza verübt hatten. Auf israelischer Seite sind in der Folge rund 1200 Menschen getötet worden, darunter mindestens 850 Zivilisten./cir/DP/mis