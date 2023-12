DJ MARKT/Bund-Future auf Zielgraden unter Druck

Für den Bund-Future geht es am letzten Handelstag des Jahres nochmals deutlich nach unten. Zuletzt haben sich die Erwartungen an Zinssenkungen durch die EZB gegenüber den Aussagen aus dem Hause der Notenbank deutlich entfernt. Die Börsen preisen aktuell sieben EZB-Zinssenkungen für das Jahr 2024 ein. Die Gefahr, dass die Börsen der EZB damit zu weit vorauslaufen und am Ende enttäuscht werden, ist aktuell groß. Dies scheint sich gegenwärtig ein wenig zu relativieren. Spannend wird, ob sich die Entwicklung zu Beginn des neuen Jahres weiter fortsetzt.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 78 Ticks auf 137,40 Prozent und handelt damit knapp 100 Ticks unter dem Hoch. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,37 Prozent und das Tagestief bei 137,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 236.701 Kontrakte.

