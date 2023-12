Solana rutscht zeitweise unter 100 US-Dollar - Wie geht es weiter?

Solana ist eine der Kryptowährungen, die in diesem Jahr für mächtig Trubel an den Kryptobörsen gesorgt hat. Seit Anfang Oktober ging es für Solana rasant bergauf, doch plötzlich fiel der Kurs. Doch woran liegt das und wie geht es jetzt weiter?

Solana - Wie Ethereum nur besser?

Bei Solana handelt es sich um eine Kryptowährung, hinter der sich eine leistungsstarke und innovative Plattform verbirgt, zur Entwicklung und Ausführung von sogenannten Smart Contracts. Zum Einsatz kommt dabei der Konsensmechanismus Proof-of-Stake, womit bis zu 50.000 Transaktionen innerhalb von nur einer Sekunde möglich sind. Der große Vorteil dabei ist, dass die Gebühren extrem gering sind, im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen. Darüber hinaus kann Solana mit Dezentralisierung und einer hohen Sicherheit punkten.

Vergleichbar ist die Plattform vom Nutzen sowie Aufbau stark mit der von Ethereum, die auch gleichzeitig der größte Konkurrent ist. Punkten kann Solana im direkten Vergleich vor allem mit der Skalierbarkeit, denn Ethereum schafft "nur" rund 3.056 Transaktionen innerhalb von einer Sekunde. Darüber hinaus ist Ethereum deutlich teurer in puncto Transaktionen. Trotz dessen ist Ethereum derzeit die unangefochtene Nummer Eins auf dem Markt in Hinblick auf die Marktkapitalisierung und Bestandteil einer Vielzahl von Kryptoprojekten.

Die Situation könnte sich in der Zukunft allerdings ändern, denn Solana holt schnell auf. Die Marktkapitalisierung von Solana liegt mittlerweile nach dem rasanten Kursanstieg bei 43,5 Milliarden US-Dollar, womit Platz fünf auf der Rangliste der größten Kryptowährungen belegt wird. Die Marktkapitalisierung von Ethereum liegt dem entgegen derzeit bei 285 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus etabliert sich Solana zunehmend im DeFi-Sektor als Schlüsselfigur. Mit Plattformen wie Alameda Research, Chainlink, Serum und Mango Markets konnten zuletzt wichtige strategische Partnerschaften geschlossen werden.

Der Kurs bricht ein - Was steckt dahinter?

Seit Beginn des Jahres liegt Solana mittlerweile um unglaubliche 930 Prozent im Plus, der Großteil der Kursrendite entstand dabei seit Anfang Oktober. Verantwortlich für den deutlichen Kursanstieg ist unter anderem die Euphorie in Hinblick auf die Auflage eines Bitcoin-Spot-ETF, denn mit Beginn des Oktobers zog auch der Kurs des Bitcoins deutlich an. Im gleichen Moment feierte der Meme Coin Bonk große Erfolge und stieg innerhalb von kürzester Zeit auf eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Inmitten des Hypes wanderten die eigentlichen Meme-Trader sukzessive Solana zu und befeuerten auf diese Weise den Kurs zusätzlich. Mit dem deutlich gestiegenen Kurs bekam Solana eine große mediale Aufmerksamkeit zugeschrieben, wodurch weitere Händler angelockt wurden und selbst investierten. Hinzu kommen die Gerüchte um einen möglichen Neustart der Kryptobörse FTX sowie die Ankündigung der Einführung des Firedancer-Clients im Testnet. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem die große Aufwärtsrallye vorerst gestoppt ist. Der Kurs von Solana knickte um mehr als 25 Prozent zum Jahreshoch bei 125 US-Dollar ein.

Wer nach den Gründen für die Kursverluste der letzten Stunden sucht, wird bei Tradern fündig, die den jüngsten Kursanstieg dafür nutzen, um Gewinne zu realisieren. Für Kryptowährungen, die innerhalb von kürzester Zeit rasante Kursgewinne erzielt haben, ist dies ein ganz normaler Vorgang. Zu einem Ende der Kursrallye müssen die Gewinnmitnahmen noch lange nicht führen. Im Gegenteil, die Kursrücksetzer laden weitere Trader dazu ein, ihre Bestände an Solana aufzustocken.

Wie stark kann Solana noch steigen?

Blickt man auf die aktuellen Prognosen, die derzeit rund um Solana kursieren, dann reichen diese von Warnungen über einen Zusammenbruch der Blase bis hin zu Kursen in abenteuerlichen Höhen. Häufig fällt bei den bullischen Prognosen die Marke von 100 US-Dollar als Mindestpreis, nach oben ist fast kein Ende ersichtlich. Der Vermögensverwalter VanEck hält beispielsweise einen Kurs von 3.211,28 US-Dollar im Jahre 2030 als realistisch. Kommt es tatsächlich zu solch einem deutlichen Anstieg, dann würden aus einem Investment von 1.000 Euro fast 34.000 Euro entstehen, innerhalb von nur sechs Jahren.

Für einen weiteren kurzfristigen Anstieg des Kurses spricht neben dem medialen Interesse, dem Ausnutzen des Kursrücksetzers für Nachkäufe sowie der Leistungsfähigkeit der Solana-Plattform auch die technische Chartanalyse. Die gleitenden Durchschnitte sind in diesem Zusammenhang am eindeutigsten, denn sie signalisieren fast durchgehend einen starken Kauf. Darüber hinaus zieht der RSI auf der Basis von einer Stunde deutlich an, was ebenso für einen weiteren kurzfristigen Anstieg von Solana spricht.

