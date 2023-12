© Foto: Unsplash



Analysten erwarten, dass zehn S&P 500-Aktien in den nächsten zwölf Monaten zu den schlechtesten Werten gehören werden, so eine Analyse der Daten von S&P Global Market Intelligence.Generell erwarten Strategen für den S&P 500 ein solides Jahr 2024. Bei den folgenden zehn Aktien, erwarten die Analysten jedoch einen Kursrückgang um 8,2 Prozent oder mehr. Seagate Technology ist die S&P 500-Aktie, für die die von S&P Global Market Intelligence befragten Analysten in den nächsten zwölf Monaten die größte Zurückhaltung zeigen. Sie gehen davon aus, dass die Aktien des Computerspeicherunternehmens im nächsten Jahr um 16,5 Prozent fallen werden. Die Titel haben in diesem Jahr um rund 63 Prozent …