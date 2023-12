NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag des Jahres 2023 lautet das Motto an der Wall Street Stagnation auf hohem Niveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der sich am Vortag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen hatte, notierte am Freitag im frühen Handel 0,02 Prozent höher bei 37 718,74 Punkten. Im Börsenjahr 2023 ist der Dow um fast 14 Prozent gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,07 Prozent auf 4786,72 Zähler zu und liegt aufs Jahr gesehen knapp 25 Prozent vorne. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Freitag 0,09 Prozent auf 16 914,38 Punkte. Seit Jahresbeginn ging es um fast 55 Prozent nach oben./edh/he

