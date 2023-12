In der mehrstündigen Präsentation des ersten Autos von Xiaomi sind einige spannende Daten aufgetaucht - die Porsche, Mercedes und Tesla in Zugzwang bringen.Schneller von 0 auf 100 als der Taycan Turbo und das Model S. Das mit Spannung erwartete Elektroauto SU7 von Xiaomi hat enorme Power unter der Haube. Nur 2,78 Sekunden soll der Spring dauern und damit die 2,93 Sekunden des Vorzeige-Porsche unterbieten.Porsche muss nachziehenSehr deutlich will Xiaomi auch bei der Reichweite seine Vorbilder hinter ...

