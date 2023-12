Der Video-Workshop mit Stefan Klotter: Das kleine Einmaleins der Charttechnik! Jetzt mehr erfahren: https://tinyurl.com/4bbazdwr Aktienexperte Uwe Lang hat angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes in den vergangenen Monaten einen hohen Cash-Bestand gehalten. Eine Strategie, die sich angesichts der starken Jahresendrallye nicht ausgezahlt hat. Warum er sich so vorsichtig positioniert hat und wie er die Aussichten für das kommende Jahr sieht, erklärt er im Interview mit wallstreetONLINE. Dort gibt der erfahrene Value-Investor auch eine Einschätzung zu den drei meistdiskutierten Werten der wO-Community ab: Lufthansa, Pfizer und Gold. In welchen dieser Werte er jetzt am ehesten investieren würde: Alle Antworten gibt's im Interview!