Investor macht 2,4 Millionen Dollar Gewinn mit Chainlink (LINK) und verliert alles durch einen Klick

Der Kryptomarkt ist nicht nur dafür bekannt, im Bullrun neue Millionäre zu schaffen. Auch diejenigen, die sich schon zu diesen Kreisen zählen können, nutzen die Jahre des Aufschwungs natürlich gerne, um ihr Kapital zu vermehren. Allerdings ist die Welt der Kryptowährungen auch voll mit Betrügern. Die Anonymität, die das digitale Geld mit sich bringt, ist der ideale Nährboden für Scamer. Schaut man sich zum Beispiel auf X um, ist es egal, nach welchem Coin man sucht, der nächste Link zu einem vermeintlichen Airdrop lässt nie lange auf sich warten. In der Regel handelt es sich dabei um Betrug. Ein Investor hat erst kürzlich beide Seiten am eigenen Leib erfahren.

2,4 Millionen Dollar Gewinn

Der unbekannte Investor dürfte kein Neuling am Kryptomarkt sein. Immerhin hat er in der Zeit von Juni 2022 bis Oktober 2023 $LINK im großen Stil gekauft. Insgesamt waren es 290.750 LINK, die der Wal besessen hat. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 7,80 Dollar. Das Investment hat sich also auf über 2,2 Millionen Dollar belaufen. Nachdem es am Kryptomarkt in den letzten Monaten steil bergauf gegangen ist, ist auch der LINK-Kurs stark gestiegen. LINK belegt Platz 14 im Krypto-Ranking und kostet aktuell 15,36 Dollar pro Coin. Für den Käufer hätte sich also ein Gewinn von 2,4 Millionen Dollar ergeben. Freuen kann er sich darüber aber nicht.

Es hat nur einen Klick auf einen falschen Link gebraucht, um eine Transaktion zu bestätigen, bei der die gesamten Coins aus seiner Wallet auf eine andere übertragen wurden. Aufgrund der Anonymität, die viele gerne als Vorteil von Kryptowährungen sehen, wird es wohl kaum möglich sein, den Betrüger zu finden. Die Coins sind weg und damit nicht nur der Gewinn von 2,4 Millionen Dollar, sondern auch die Anfangsinvestition von 2,2 Millionen Dollar.

What an unlucky guy!



He got 275,700 $LINK($4.42M) stolen by a phishing attack.



This guy accumulated 290,750 $LINK($2.26M) at $7.8 from exchanges between Jun 7, 2022, and Oct 14, 2023, a profit of nearly ~$2.4M currently.



Unfortunately, he accidentally clicked on the phishing… pic.twitter.com/2FqM72T3f7 - Lookonchain (@lookonchain) December 29, 2023

Keine Seltenheit am Kryptomarkt

Bei so hohen Summen kommt es zwar nicht häufig vor, da diejenigen, die Millionen von Dollar in Kryptowährungen investieren, in der Regel auch über die Risiken aufgeklärt sind, dennoch ist Betrug am Kryptomarkt fest in den Alltag integriert. X ist voll mit unzähligen Posts über Airdrops, bei denen Besitzer eines bestimmten Coins für ihr Vertrauen belohnt werden und zusätzliche Coins erhalten sollen. Da es solche Belohnungen auch immer wieder wirklich gibt, wie zum Beispiel die Besitzer der Bored Ape Yacht Club NFTs schon oft erfahren durften, sind viele leichtgläubig und versuchen, ihre Airdrops zu beanspruchen. In der Regel geht das mit dem Totalverlust einher.

Aber nicht nur mit Airdrops werden Trader gelockt. Sobald in den sozialen Medien ein Interessent eine Frage zu einem Coin stellt, kontaktieren ihn unzählige Fake-Accounts, die sich als Support ausgeben und einem erklären wollen, dass sie gerne bereit sind zu helfen. Dabei wird nicht selten nach den Private Keys der Betroffenen gefragt, um ihnen helfen zu können. Wer diese weitergibt, kann sich ebenfalls sicher sein, dass seine Coins weg sind. Scamer lassen keine Gelegenheit aus, um ahnungslose um ihre Coins zu bringen. Auch beim Cloud Mining gibt es viele schwarze Schafe. Investoren überweisen Bitcoin, um Rechenleistung zu mieten, die für das Mining verwendet werden kann und erhoffen sich dafür, dass sie die geschürften Bitcoin weitergeleitet bekommen. Viele zahlen die Rewards allerdings nie aus. Mit Bitcoin Minetrix könnte sich das schon bald ändern.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix schützt vor Cloud Mining Betrügern

Während man gegen die unzähligen Fake-Accounts nicht viel mehr tun kann, als nie seine Keys weiterzugeben und auf keine Links zu klicken, denen man nicht vertraut, gibt es für die zahlreichen Betrüger am Cloud Mining-Markt bald eine Lösung. Mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kommt ein neues Projekt auf den Markt, das mit einem innovativen Stakte to Mine-Konzept Betrügern das Handwerk legt.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoinminetrix.com)

Dabei müssen Anleger, die Bitcoin über einen Cloud-Anbieter schürfen wollen, kein Geld mehr an eine andere Partei überweisen und darauf hoffen, dass die Bitcoin am Ende ausgezahlt werden. Bei Bitcoin Minetrix reicht es, wenn Investoren $BTCMTX-Token halten und in den Staking Pool einzahlen. Dafür erhalten sie als Belohnung im ersten Schritt zusätzliche Token, wie das bei vielen Proof of Stake Coins der Fall ist, während sie mit dem Start der Stake to Mine-Phase ein Guthaben erhalten, das direkt für das Cloud Mining verwendet werden kann.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Die Credits für das Mining werden als Belohnung für das Staken der Token ausgezahlt. Die Verteilung der Credits erfolgt dabei vollautomatisch über Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain, sodass Betrug ausgeschlossen ist. Je mehr $BTCMTX-Token man in den Staking Pool einzahlt, desto mehr Guthaben erhält man auch. Dadurch können Investoren mit $BTCMTX neben einer potenziellen Kurssteigerung der Token auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren.

($BTCMTX Presale - Quelle: Bitcion Minetrix)

Das Projekt begeistert von Anfang an, sodass im aktuellen Presale bereits $BTCMTX-Token im Wert von 6,7 Millionen Dollar verkauft wurden. Ein Großteil dieser Token wurde auch bereits in den Staking Pool eingezahlt, um die Rendite in Form von zusätzlichen Token und Mining Credits in weiterer Folge zu erhalten. Das führt dazu, dass es beim Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Knappheit von frei handelbaren Token kommen kann, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der $BTCMTX-Preis nach dem Vorverkauf an den Kryptobörsen schon bald durch die Decke gehen kann.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.