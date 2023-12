Die Yggdrasil SPAC 1 AG (ISIN DE000A3EVV13) ist seit Anfang Oktober als Mantelgesellschaft an der Börse Düsseldorf gelistet. Initiator und CEO Werner Weiß ist auf der Suche nach einem passenden Börsenkandidaten, der via Einbringungsvertrag (Sachkapitalerhöhung) zeitsparend an die Börse gehen will. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit Werner Weiß über das Reverse-IPO-Projekt. Bereits im ersten Halbjahr 2024 will er die passende Gesellschaft auswählen - und SPAC Nummer 2 ist bereits in Vorbereitung. Eine interessante Variante, um möglichst schnell an die Börse zu kommen. Wie "so etwas" funktioniert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...